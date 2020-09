Con sesión virtual, inicia tercer año de LX Legislatura poblana

Your browser does not support the video tag.

El Congreso de Puebla dio inicio este martes 15 de septiembre al primer periodo ordinario de sesiones, correspondiente al tercer año de ejercicio legal de la LX Legislatura, en sesión pública ordinaria virtual; se dio lectura a las actas y cuenta de los ocursos por analizar.

Durante la sesión, la presidenta de la Mesa Directiva, Nora Merino Escamilla subrayó que trabajarán respetando la pluralidad de las diversas fuerzas políticas, sin discriminación y garantizando el pleno ejercicio de los derechos de las y los diputados.

En los asuntos del orden del día, la Mesa Directiva del Congreso del Estado, integrada por Nora Merino Escamilla (Presidenta), Nibardo Hernández Sánchez, Raymundo Atanacio Luna (Vicepresidentes), Liliana Luna Aguirre, Nancy Jiménez Morales (Secretarias), Olga Lucía Romero Garci-Crespo y Iliana Paola Ruíz García (Prosecretarias), se dio lectura de las actas de la sesión pública ordinaria del 15 de julio y de la sesión solemne del 10 de septiembre.

Asimismo, se dio cuenta de los ocursos ciudadanos y de autoridades municipales. Por último, la diputada Liliana Luna Aguirre dio lectura a las efemérides correspondientes al mes de septiembre.

Sin más asuntos que tratar, se dio por concluida la sesión pública ordinaria y se citó a sesionar de manera virtual para el próximo jueves 17 de septiembre, a las 11:00 horas.