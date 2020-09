¿Antojo de comida típica? Checa el Festival de la Chalupa y la Milpa

Your browser does not support the video tag.

El ayuntamiento de Puebla invitó al Festival de la Chalupa y la Milpa, que será este 15 y 16 de septiembre, con actividades virtuales, compra-venta de alimentos a base de maíz, chile, frijol y calabaza en establecimientos del municipio de Puebla.

En un comunicado, la Secretaría de Turismo municipal anunció que esta actividad ayudará a reactivar la economía local, tanto de empresarios como de productores del campo, promoverá la gastronomía tradicional poblana.

Además, a través de conversatorios, se buscará darle a la comida tradicional mexicana la relevancia que tiene para lograr una sana alimentación con productos derivados del maíz y desmitificar la creencia de ser un alimento perjudicial.

Para conocer los restaurantes, fondas o mercados participantes, debes ingresar a la página en Facebook: Puebla Ciudad Patrimonio, también se podrán seguir las charlas de los especialistas en los conversatorios: “Revalorización de la Milpa: riqueza alimentaria” y “Mitos y estigmas nutricionales de la comida tradicional mexicana”.

Algunos de los negocios participantes en el Festival de la Chalupa y la Milpa son: La Chiquita Poblana, La Noria, El Restauro, Entre Tierras, El Ranchito, La Selva, Abuelita, hotel Misión Arcángel Puebla, Maíz Prieto, El Patio de San Luis, Maizal, La Cueva del Zorro, Capeteria, así como las chefs Diana Duran Hinojosa y Ruth Ruiz Díaz, mercados municipales, entre otros.

En cuanto a las conferencias, este martes 15 de septiembre iniciará a la 1:00 pm la inauguración, después, a las 01:30 p.m, video de Slow Food, seguido del del Ballet del maestro Armando Castañeda (2:00 pm), conversatorio “Revalorización de la Milpa: riqueza alimentaria” (4:00 pm) y finalmente el conversatorio “Mitos y estigmas nutricionales de la comida (5:00 pm).

Para el 16 de septiembre, se presentará el video sobre la antropología alimentaria en México (1:00 pm), seguido de Cocina basada en la Milpa con el chef Abraham Zerug (2:00 pm), Postales del sistema Milpa (3:00 pm) y finalmente Video de cocina mexicana (5:30 pm).

