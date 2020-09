AMLO no estará en balcón de Palacio Nacional para desfile

Your browser does not support the video tag.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el desfile militar del 16 de septiembre será reducido y que él estará presente desde la entrada de Palacio Nacional, y no en el balcón; además, invitó a la ciudadanía a ver el desfile y el Grito desde casa.

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario adelantó que la ceremonia será “muy peculiar”, al no contar con verbena, no obstante, realizó un llamado a la población a seguir la transmisión en medios de los actos cívicos.

“Es un desfile muy peculiar por que no serán muchos elementos, no vamos a estar en el balcón para el desfile, sino en un templete que se va a poner en la puerta principal (de Palacio Nacional)”, indicó.

López Obrador adelantó que, al igual que el año pasado, vitoreará 20 “vivas” durante el Grito y que “habrá algunos nuevos”, además, se encenderá la Antorcha de la esperanza, con el fin de remembrar a los fallecidos por la pandemia.

Previo al desfile, se otorgarán los premios de reconocimiento al personal médico que combate el Covid-19.

En este sentido, el presidente llamó a la población a quedarse en casa para el evento, “Es una ceremonia que se puede ver por televisión o se puede escuchar por radio, podemos participar desde nuestros domicilios con la distancia correspondiente sin acercarnos mucho para recordar esta gesta histórica”, declaró.

Editado por David Celestino