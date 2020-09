Van a prisión de 3 detenidos con droga; 1 operaba para “El Grillo”

Your browser does not support the video tag.

La Fiscalía General del Estado (FGE) obtuvo vinculación a proceso contra Sabino N. de 53 años, Félix Antonio N. de 45 años y Sergio Adrián N., de 29, quienes en calles del Infonavit Agua Santa de Puebla capital fueron sorprendidos realizando compra-venta de drogas.

Su detención se registró el 2 de septiembre de 2020, luego de que elementos de la Policía Estatal los sorprendieran durante la presunta compra-venta de estupefacientes.

Sabino N., Félix Antonio N. y Sergio Adrián N., fueron asegurados en posesión de: 126 bolsas con hierba verde con características de marihuana, 57 bolsas con polvo blanco similar a la cocaína y 41 envoltorios con sustancia de color negro de al parecer heroína.

Además, tenían entre sus pertenencias una cangurera, una mochila, cuatro teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Una vez puestos a disposición, el Agente del Ministerio Público tomó conocimiento que Sergio Adrián N. pertenece al grupo criminal liderado por José Christian N. alias “El Grillo”.

La Fiscalía recabó e integró datos de prueba contra los tres imputados, por lo que la autoridad judicial el 4 de septiembre de 2020, los vinculó a proceso por delitos contra la salud. Sabino N., Félix Antonio N. y Sergio Adrián N., permanecerán en prisión preventiva justificada.

