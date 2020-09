¿Te interesa formar una cooperativa? Este diplomado es para ti

Your browser does not support the video tag.

Con el objetivo de contribuir a la formación cooperativista, el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Trabajo, realizará el segundo diplomado en línea “Educación Cooperativa para el Buen Vivir”.

Los interesados en este evento, que será gratuito y tendrá cupo limitado, podrán inscribirse desde hoy hasta el jueves 16 de septiembre en la página oficial de la ST.

Los mejores proyectos presentados por las y los poblanos que se gradúen serán seleccionados para canalizarlos a programas institucionales para la obtención de apoyo.

La dependencia dará seguimiento y acompañamiento para las cooperativas que se vayan constituyendo, estimulando el interés y compromiso por la creación, desarrollo y consolidación de cooperativas como una forma de organización social-económica alternativa y viable.