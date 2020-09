Se queda Camarillo al frente de PRI poblano hasta concluir elecciones de 2021

Your browser does not support the video tag.

El PRI nacional extendió el periodo de Néstor Camarillo Medina, designado presidente provisional, al frente del tricolor en Puebla, hasta que concluyan las elecciones del próximo año, ya que la ley no permite que se haga una renovación de la dirigencia en medio de un proceso electoral.

Lo anterior quedo establecido en el acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), encabezado por Alejandro Moreno Cárdenas, y publicado en los estados de dicho instituto político el pasado 9 de septiembre.

Con esta prórroga, también se mantiene Isabel Merlo Talavera como secretaria General del PRI en el estado, y si bien reconoce que ambas gestiones ya vencieron, no pueden hacer los cambios porque el proceso electoral local iniciará en noviembre próximo, para que las elecciones se realicen en junio de 2021.

“Se autoriza prórroga a la vigencia de la dirigencia, toda vez que sus periodos estatutarios se encuentran vencidos y ante la imposibilidad jurídica para la renovación por superposición de tiempos electorales, así como en concordancia con lo que dice el artículo 173 de los estatutos”, se lee en el documento.

Dicho acuerdo recalca que será hasta después de las elecciones de 2021 cuando se podrá hacer el cambio del presidente y secretaria general del Comité Directivo Estatal (CDE) en Puebla, pues Camarillo Medina y Merlo Talavera fueron designados de forma provisional el pasado 9 de julio.

Hay mejores perfiles que Eduardo Rivera

Por otra parte, en rueda de prensa este lunes, Camarillo Medina dijo que el tricolor tiene una militancia “fuerte” y una muestra de ello es que al menos cinco priistas en cada municipio han levantado la mano para la elección del siguiente año, cuando se renovará el Congreso local y los 217 ayuntamientos.

Al cuestionarlo sobre si el PRI estaría dispuesto a entregar la candidatura a la alcaldía de la capital al exedil panista, Eduardo Rivera Pérez, toda vez que el tricolor se encuentra dialogando con el PRD, manifestó que “no van a avalar nombres”, sino que las decisiones que tomen serán poniendo a Puebla en el centro.

“Tenemos grandes perfiles políticos, hombres y mujeres que seguramente harían mejor trabajo que este personaje, que llevan muchos años en su vida política, se tienen buenos perfiles no solo aquí en la capital, sino en todos los municipios”, pronunció.

Reiteró que hay quienes ya se han acercado para levantar la mano y será una vez que lleguen los tiempos para tomar las decisiones al respecto, a la par de señalar que se sigue en pláticas tanto con fuerzas políticas locales como nacionales para tener una posible alianza en 2021.