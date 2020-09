Rehabilitarán deportivo Margarita Maza; estará listo en tres meses

Your browser does not support the video tag.

El gobierno del estado rehabilitará el Centro Cultural y Deportivo “Margarita Maza de Juárez”, ubicado en la zona de Los Fuertes, y que es uno de los siete que se intervendrán en los siguientes días en la entidad; los trabajos deberán durar 90 días naturales.

De acuerdo con la licitación SA-OP-LPE-2020-026, publicada por la Secretaría de Administración (SA) en la página oficial del gobierno de Puebla, no se precisó cuáles serán las acciones que se harán en dicho inmueble que se encuentra cerrado debido a la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19, aunque anteriormente ofrecía los servicios de fútbol, karate, taekwondo, box, yoga, voleibol, cachibol, capoeira, danza polinesia, danza contemporánea y ballet.

Entre las instalaciones que tiene están una alberca semiolímpica climatizada, chapoteadero, gimnasio, cancha de frontón, área de usos múltiples, regaderas y cambiadores.

Los interesados en quedarse con el contrato tendrán este lunes para visitar el lugar donde se harán los trabajos, mientras que la junta de aclaraciones para despejar las dudas del proyecto será el martes a partir de las 10 de la mañana.

Se intervendrán 7 centros deportivos: Barbosa

En tanto, la presentación de propuestas técnicas será el 21 de septiembre a las 10 de la mañana; las económicas el mismo día, pero a las 12 horas, y el fallo está programado para el 25 del mes en curso a las 4 de la tarde.

El plazo de ejecución es de 90 días naturales, es decir tres meses, por lo que los trabajos deberán iniciar el 28 de septiembre y concluir el 26 de diciembre.

Esta mañana, en rueda de prensa, el gobernador Miguel Barbosa Huerta informó que su administración modernizará siete centros deportivos en la entidad, uno de ellos el Velódromo “Salomón Jauli Dávila”, ubicado sobre el Periférico Ecológico, en Coronango.

Mientras que los otros están en la capital poblana y el interior del estado, como en Tehuacán, cuyos trabajos empezarán en los siguientes días ya que tienen “mucho tiempo abandonados”; afirmó que están listos los fallos de las licitaciones que se lanzaron.