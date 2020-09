Poblanos entregan 8 mil firmas para pedir juicio a expresidentes

Your browser does not support the video tag.

Un grupo de poblanos acudió al Congreso federal para entregar las 8 mil firmas que se recabaron en el estado para solicitar el enjuiciamiento de los expresidentes CarlosSalinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña nieto.

Acompañados por el diputado federal de Morena, Alejandro Carvajal Hidalgo, los ciudadanos pidieron que se les juzgue por casos de corrupción durante sus administraciones.

Al respecto, Carvajal Hidalgo, representante por el distrito 6, consideró que es una petición importante porque “involucra a un sector de la población que antes no tenía voz y no participaba en ninguna acción del gobierno (…) Esto es un hecho sin precedentes”, enfatizó.

Un ciudadano quien acompañó al legislador poblano, resaltó que a pesar del tema de la pandemia del coronavirus hubo mucha participación de la gente en este ejercicio de participación: “Muchos salieron a firmar para solicitar la consulta popular”, afirmó.

El congresista poblano confió que se llegue al millón 800 mil firmas para que se inicie el procedimiento de consulta popular y se podría empezar a pensar en una justicia para México en un país que la requiere, por el grave daño que le causaron a nuestro país los ex presidentes.