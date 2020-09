Pide Manzanilla intensa campaña de vacunación contra influenza

Your browser does not support the video tag.

Ante la llegada de época de frio, el diputado por el Distrito 12 de Puebla, Fernando Manzanilla Prieto, realizó un exhorto para que autoridades realicen una “intensa” campaña de vacunación, para no agudizar los efectos de la actual pandemia de Covid-19.

En un comunicado, el legislador del Partido Encuentro Social (PES) expresó su preocupación ante un posible brote de contagios de influenza, que termine por agravar la contingencia sanitaria, por lo que presentó ante la Cámara de Diputados el mencionado exhorto.

Dicho llamado fue dirigido a las Secretaría de Salud federal, para que en coordinación con las secretarías de cada estado se realice la campaña, y que esta tenga “máxima publicidad y vulnerabilidad”.

“Que se dé publicidad por todos los medios de difusión análogos y electrónicos, a la jornada nacional de vacunación contra la influenza, con el objetivo de que no se afecte el alcance del programa, debido al cierre temporal de escuelas y la cancelación de eventos públicos”, refirió el diputado.

En cuanto a la vulnerabilidad de la campaña, indicó que se trata de “dar prioridad a las personas con enfermedades proclives a agravar el padecimiento de influenza y de Covid-19, así como a niñas y niños y mujeres embarazadas”.

Asimismo, argumentó que la similitud de síntomas entre el nuevo coronavirus y la influenza puede causar que la gente, acuda a unidades médicas causando una saturación del sistema de salud.

Manzanilla Prieto urgió a la sociedad a estar atentos a las indicaciones de la autoridad respecto a la pandemia, así como a la próxima jornada de vacunación, que inicia a finales de septiembre.

Editado por David Celestino