México, primer país en emitir bonos soberanos sustentables: SHCP

Para poder acceder a los fondos de inversión sustentables, Hacienda elaboró el “Marco de Referencia de Bonos Soberanos congruente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, con lo cual México se convirtió en el primer país en emitir este tipo de instrumentos financieros.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el documento fue publicado en su página oficial y presentado ante los inversionistas internacionales en febrero de este año, con la opinión del “Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo” (PNUD).

Adicionalmente, el marco de referencia cuenta con una segunda opinión de la agencia Vigeo Eiris, la cual ratificó que, México “se alinea de manera coherente con su estrategia y compromisos de sostenibilidad abordando efectivamente los principales problemas gubernamentales que permitirán al país atender las problemáticas que los principios ODS buscan corregir”.

Es importante resaltar que con esta transacción el Gobierno de México logra los siguientes objetivos:

Colocarse a la vanguardia mediante la colocación del primer bono sustentable vinculado a los ODS, lo que confirma su innovación y liderazgo como emisor soberano dentro del grupo de economías emergentes.

Inaugurar la construcción de una curva de rendimientos con bonos sustentables denominados en moneda extranjera, con lo que busca atender la creciente demanda que existe por este tipo de instrumentos a nivel global.

Ofrecer al público inversionista una mayor transparencia en el gasto presupuestario; sumando fuerzas con PNUD, el bono se acompañará de un reporte de impacto vanguardista, apuntalado en la arquitectura institucional del país para seguimiento de la Agenda 2030.

Establecer referencias de tasa de interés que contribuyan al más bajo costo de financiamiento de corporativos privados y públicos a través de este tipo de instrumentos.

La dependencia federal agradeció a los inversionistas internacionales que ratifican su compromiso con las políticas y acciones del Gobierno de México para promover el desarrollo económico sostenible.