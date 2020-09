Lujosas remodelaciones de oficinas y Morena es el favorito en Texmelucan

Your browser does not support the video tag.

¿Alguien sabe qué pasó con la empresa favorecida con el millonario contrato de las fotomultas?

Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, indica que a finales de diciembre de 2019 el gobierno del estado adjudicó a la empresa jalisciense Intecproof SA de CV un multimillonario contrato para la implementación de una plataforma que se encargaría del monitoreo vial a través radares de velocidad, de administrar las infracciones por exceso de velocidad, y de detectar vehículos buscados a través de matrícula y del sistema de control del padrón vehicular del estado.

Por estos servicios, Intecproof cobrará 773 millones 692 mil pesos, repartidos en 36 pagos mensuales por 21 millones 491 mil pesos, a partir de enero de 2020.

El monto del contrato resulta polémico, no sólo porque en campaña el hoy gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta prometió desaparecer las fotomultas, sino porque éste resulta muy superior al contrato entregado por Rafael Moreno Valle y José Antonio Gali Fayad a la empresa Autotraffic SA de CV.

Durante ocho años, del período que va del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2018, el pago mensual a Autotraffic fue de 2.5 millones de pesos, para hacer un total de 180 millones de pesos.

Cifra que nada tiene que ver con los 21 millones de pesos 491 mil pesos que hoy se pagan mensualmente a Intecproof por haber ganado la licitación pública nacional GESAL-053-824/2019.

Quién es quién en Texmelucan

Jorge Rodríguez en su columna A Puerta Cerrada, publicada en El Sol de Puebla, indica que el escenario político de San Martín Texmelucan con miras a la elección de presidente municipal del próximo año es la réplica de lo que le ocurre al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en muchos otros rincones del estado: fuerte frente al resto de los institutos en intención de voto, pero flaco a la hora de poner nombres y apellidos a las eventuales candidaturas.

Eso refleja un contexto típico en Puebla, que se observa también a nivel nacional, donde “el partido de la esperanza” sigue ligado en percepción ciudadana al presidente Andrés Manuel López Obrador, condición que le obsequia importantes números en preferencias electorales, pero es llevado hacia abajo, en algunos casos prácticamente a la lona, cuando esas mismas mediciones le ponen una identidad a los probables contendientes, lo que deriva del mal sabor de boca que han dejado sus gobernantes casi dos años después de asumir el poder.

San Martín Texmelucan es uno de esos casos, municipio que, según se desprende de un estudio de opinión realizado por la empresa Más Data a finales de agosto, da una amplia ventaja a Morena en la medición por partido, de cara a la renovación del ayuntamiento que se realizará en 2021, pero que desaparece al mencionar a los probables aspirantes a la presidencia municipal.

Veamos.

Ante la pregunta: “¿Por cuál partido votaría usted para presidente municipal de San Martín Texmelucan?”, en la medición de intención efectiva de voto por partidos políticos, 35.2 por ciento de los encuestados contestó que lo haría por Morena; 24.2 por ciento respondió que lo haría por el PAN; 19.5 por ciento, por el PRI; un famélico 2.7 por ciento, por el PRD, y 12.1 por ciento dijo que anularía su voto.

La remodelación de la oficina de Jorge Aguilar, una de las grandes anomalías en el Congreso

Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, indica que en el proceso de investigar y denunciar las anomalías morenovallistas en el Congreso local brota un tema muy singular, que es: la remodelación de la oficina del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, durante el periodo de año y medio en que Jorga Aguilar Chedraui fue el líder del Poder Legislativo. Es un asunto oscuro en el que salen embarrados 8 representantes populares que en esa época eran el núcleo duro del entonces gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas.

Es peculiar este asunto porque dentro de la megalomanía que dominó al morenovallismo, siempre la remodelación de oficinas era un reflejo de los abusos de poder que caracterizaron a este periodo oscuro de la vida de Puebla.

Recién se estrenó el sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas llamó la atención que las dos figuras centrales del Poder Ejecutivo mandaron a realizar onerosas remodelaciones de sus oficinas: el gobernador y el entonces secretario de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, destacando que el segundo lo hizo bajo un estilo espiritual para espantar las malas vibras o la gente negativa.

A la par, en el Congreso local se daba la primera conversión de un priista que se pasaba a las filas morenovallistas. Se trató de Edgar Salomón Escorza, quien como parte de su traición al PRI le concedieron, por órdenes directas y estrictas de Moreno Valle, la presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política.

Y aun antes de instalarse en ese cargo, Salomón mandó a remodelar la oficina de la presidencia del Congreso local. Esos arreglos se hicieron bajo una característica muy especial, pues el entonces legislador exigió que: fuera idéntica a la de Fernando Manzanilla Prieto, incluyendo los espejos, cuarzos y textiles dispuestos a espantar a las personas mal intencionadas, de acuerdo con sus creencias espirituales.

Este columnista, junto con otros dos colegas periodistas, estuvieron ahí con Edgar Salomón, quien sentado en un sillón de tonos lavanda y con acabados con pompones dorados, ufano presumía: “Mi oficina es igualita a la de Fernando Manzanilla”.

En juego la reelección legislativa

Alejandro Mondragón en su columna Al Portador, publicada en Status Puebla, indica que en la batalla por el presupuesto federal se juegan la reelección los diputados federales. En este caso de Puebla.

Hasta dónde serán capaces de impedir que se formalice la reducción del 5.1 por ciento del gasto federal en la entidad.

Y no se trata sólo de Morena, PT y PES, sino de panistas y priistas.

Con qué cara regresarán a sus distritos a pedir oooootra vez el voto, si no mejoran las condiciones presupuestales para Puebla.

El presidente Andrés Manuel López Obrador propone, pero los legisladores federales disponen. El mandatario federal pretende obligar con este ajuste a que los gobernadores también se aprieten el cinturón, reduzcan sueldos, eliminen dependencias y cancelen todo tipo de gasto.

La conjura de los necios

Valentín Varillas en su columna La Tempestad, publicada en Status Puebla, indica que un grupo de trasnochados de la política nacional, con una supuesta influencia en torno al presidente López Obrador, juran y perjuran que tienen los tamaños para dar un golpe de timón en Puebla y lograr que uno de “los suyos” llegue a la gubernatura del estado a partir de enero del 2021.

Amarran navajas, inventan escenarios, mienten a diestra y siniestra, pretendiendo que alguien les compre su tan particular y sesgada visión de la política nacional.

Tienen, según ellos un as bajo la manga.

La carta fuerte de sus sueños húmedos es César Yáñez.

Aquel de la faraónica boda realizada en Puebla y que fue pagada en buena parte por los enemigos de Andrés Manuel López Obrador y de la 4T.

El difícil adiós a un hermano

Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, indica que ¡Estamos frente al toro! Quizá esa fue la primera frase que le escuché. Era yo uno de los muchos aficionados jóvenes, que buscaban saber un poco más de la apasionante fiesta de los toros.

Así, “Frente al Toro”, fue como bautizó a su edición sabatina que durante años condujo acompañado del inolvidable Toño Casanueva en la HR de AM.

Y no era casual, porque así como todos los toreros enfrentan la muerte en el ruedo, él lo hizo en su vida. Cual figura del toreo, Ismael Ríos se puso siempre “frente al toro”.

Años después de escucharlo por vez primera, terminamos rivalizando en los micrófonos.

Mientras él transmitía Frente al Toro por la 10.90, yo hacía mi programa Cargando la Suerte por la 12.80. En tardes de corrida, él narraba desde burladero de Radio ACIR y yo lo hacía del otro lado del ruedo a través de Radio Tribuna.

