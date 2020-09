Internet para Todos lleva 85 puntos de prueba en Puebla; mil, en país

Your browser does not support the video tag.

CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, empresa productiva del Estado, llevan instalados 85 puntos de prueba en Puebla con acceso gratuito a la web, a través de la tecnología 4G, por lo que la entidad se ubica de momento en el tercer puesto nacional, detrás del Estado de México y la capital del país.

Así lo dio a conocer este viernes Raymundo Artis Espriú, director de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, al presentar un mapa con el Avance en la conexión de Puntos de Atención Prioritaria, esto durante la conferencia de prensa vespertina para informar sobre programas sociales, desde Palacio Nacional.

De acuerdo con el gráfico, los puntos instalados hasta el momento en la entidad poblana se ubican en centros de salud y unidades médicas rurales de la Mixteca.

Las cinco entidades con más puntos de conexión son Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz y Tabasco.

El pasado 26 de mayo, la empresa reportó que había instalado puntos de prueba en 501 localidades del país, 35 de las cuales están en Puebla, pero su meta es llegar a 98 mil 789 para 2022.