IMSS continúa con afiliación de personas trabajadoras del hogar

Your browser does not support the video tag.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) continúa con la incorporación al Programa para Personas Trabajadoras del Hogar, para los trabajadores que prestan servicios de limpieza, aseo y/o asistencia.

Al afiliarse, el trabajador y sus familiares tienen acceso a los servicios médicos y las prestaciones sociales que brinda el Instituto.

La analista coordinadora de Supervisión de Afiliación y Vigencia de la Oficina de Representación en Puebla, Billy Orta Paredes, informó que el programa se ha mantenido activo durante la emergencia sanitaria.

La cobertura incluye los servicios médicos, hospitalarios y atención obstétrica, para las personas trabajadoras del hogar y sus beneficiarios. El trabajador también tiene acceso a incapacidades, pensión por invalidez y vida, fondo para el retiro, así como prestaciones sociales dentro de las que se encuentran velatorios y guarderías

Orta Paredes agregó que los interesados pueden realizar el trámite de manera digital o presencial. La página de internet en la que se pueden registra dando click aquí.

Los requisitos que deberán tener a la mano para afiliarse son: CURP, correo electrónico, domicilio de la persona trabajadora del hogar, nombres de los patrones, domicilios de los patrones, salario mensual de la trabajadora del hogar y los días que laboran con cada uno de los patrones.

Al momento de hacer el pago, es importante escanearlo y posteriormente enviarlo al correo coordinación.afil@imss.gob.mx; también pueden hacer el trámite en las subdelegaciones Puebla Sur, Puebla Norte, Izúcar de Matamoros, Teziutlán y Tehuacán, de acuerdo a la que le corresponde por su domicilio.