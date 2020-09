Gobierno autoriza aumento salarial del 5% a trabajadores del HNP

Your browser does not support the video tag.

Por autorización del gobierno del estado, trabajadores del Hospital para el Niño Poblano (HNP) recibirán el 5 por ciento de aumento salarial retroactivo a enero del 2020, informó el secretario de Salud (SS), José Antonio Martínez García.

El funcionario explicó que el acuerdo fue favorable durante la reunión que sostuvo la dependencia con el secretario de Trabajo y Conflicto del Sindicato Independiente de Trabajadores del Hospital para el Niño Poblano de los Servicios de Salud del Estado de Puebla (Sithnpssep), Joaquín Gutiérrez García.

La retroactividad económica será para los más de 600 trabajadores por la salud, por lo que una vez más el diálogo y sensibilidad de las autoridades y agremiados se fortalecen para seguir trabajando por las poblanas y poblanos.