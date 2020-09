¡Gana 53 mil pesos en concurso de fotografía de ofrendas!

Your browser does not support the video tag.

Por la contingencia sanitaria del Covid-19, la Secretaría de Cultura celebrará el Día de Muertos con una exposición fotográfica que será instalada en la Casa de la Cultura “Pedro Ángel Palou Pérez”; convocó a interesados a participar y ganar hasta 53 mil pesos.

La dependencia convocó a organismos públicos, privados y educativos, así como a personas físicas a participar en este evento, realizado ininterrumpidamente por 50 años, en el que la devoción y creatividad serán reconocidas mediante premios monetarios a entregarse en tres categorías: tradicional, expresión libre y cartonería. La suma para los ganadores es de 53 mil pesos.

Los interesados deberán asistir personalmente a las oficinas de la Casa de la Cultura (5 Oriente número 5), para entregar la fotografía de la ofrenda que hayan colocado en un espacio particular, ya sea en sus domicilios, negocios o escuelas. Las imágenes serán exhibidas en el patio central del inmueble, las cuales enmarcarán la ofrenda monumental a instalarse.

Las inscripciones, que serán gratuitas, iniciarán este lunes y culminarán el 24 de octubre, mientras que los días 27, 28 y 29 de ese mes se realizará el montaje de las ofrendas, que permanecerán del 30 de octubre hasta el 2 de noviembre. La premiación, previa calificación de un jurado con amplio conocimiento en el tema, será el 18 de noviembre.

El acceso a la exposición será por la 5 Oriente número 5 y la salida por la 7 Oriente número 4 (Museo- Taller Erasto Cortés).

El público ingresará en grupos de 20 personas, quienes pasarán por un tapate con desinfectante y aplicándoles gel antibacterial. Para más información sobre la convocatoria del concurso, puede consultarse en la página de la dependencia: http://sc.puebla.gob.mx/.