En Puebla, 17 denuncias por desaparición forzada de 2014 a 2018: FGR

Del 1 de enero de 2014 al 31 de mayo de 2018, la entonces Procuraduría General de la República (PGR), ahora FGR, inició 17 investigaciones por desaparición forzada en Puebla, de los que 13 fueron hombres y cuatro, mujeres.

Así lo señaló la estadística de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre personas no localizadas, cuyos casos son investigados por el delito de desaparición forzada, cometida por algún servidor público o particular que, con el apoyo de un funcionario, prive de la libertad en cualquier forma a una persona.

Los datos indicaron que, en 2014, hubo 13 denuncias en Puebla, de las que 10 se levantaron en marzo para dar con los paraderos de personas del sexo masculino que ya no son buscados, aunque no se precisó si fueron encontrados.

En abril, se reportó una mujer desaparecida que tampoco es buscada, mientras que en mayo ocurrió lo mismo, pero con un hombre.

En julio, se levantó otra denuncia por una mujer, cuyo rastro dejó de ser buscado.

En 2016, hubo dos: de un hombre y una mujer, mientras que en 2018, se levantaron dos denuncias; una por la no localización de una mujer y otra, por un hombre, quien “desapareció voluntariamente”.

Cabe mencionar que, en enero de este año, la Secretaría de Gobernación (Segob) federal, dio a conocer que la cifra histórica de desaparecidos en Puebla fue de 2 mil 998.