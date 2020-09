En 6 meses, se registran 406 agresiones contra la prensa en el país

Your browser does not support the video tag.

Durante el primer semestre de 2020, la organización civil Artículo 19 registró 406 agresiones contra periodistas y medios de comunicación a nivel nacional, esto representó un incremento del 45 por ciento en relación al mismo periodo de 2019 cuando se documentaron 280.

De acuerdo con la organización en el periodo analizado en promedio cada 10.75 horas se registró un ataque contra este sector.

Indicó que los estados con más ataques contra la prensa fueron Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Veracruz y Quintana Roo.

Este primer semestre de 2020 ya superó el total de agresiones documentadas en todo 2015, de continuar esta tendencia, el 2020 sería el año más violento para la prensa desde que Artículo 19 tiene registro.

Indicó que en lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador suman 15 periodistas que han sido asesinados en el país.

Bloqueos informativos e intimidaciones

En los primeros seis meses de 2020, las principales agresiones fueron intimidaciones y hostigamientos, así como bloqueos informativos y alteraciones al contenido.

Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Veracruz y Quintana Roo concentran el 48 por ciento de las agresiones totales, es decir, casi la mitad del total.

Según Artículo 19, con 49 agresiones, Puebla resalta, dado que pasó de ser el décimo al segundo estado con más agresiones contra la prensa.

Añadió que en lo que va del año la organización ha emitido siete alertas vinculadas a agresiones contra periodistas perpetradas por funcionarios públicos en el estado de Puebla.

Cabe mencionar que el más reciente homicidio de un periodista fue el de Julio Valdivia Rodríguez, quien laboraba como reportero de nota roja del diario El Mundo de Córdoba, y que fue hallado sin vida en el centro del estado de Veracruz con signos de violencia.