Destacan por precios bajos de gas y diésel 2 estaciones de Puebla

Este lunes, en el informe “Quien es quien” de la Profeco, destacaron dos estaciones de los municipios poblanos de Francisco Z. Mena y Cuautlancingo, por ofertar el precio más bajo de diésel y gas LP en la zona centro del país, a 9.19 y 17.90 el litro, respectivamente.

En el mencionado reporte de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se dio a conocer que la estación de Jalga Gas, ubicada en el kilómetro 1+000 de la carretera Metlaltoyuca, en Francisco Z. Mena, es la cuarta más barata del país y la más baja del centro.

Asimismo, se trata de la gasolinera Gasto Fuel, en la avenida Gustavo Díaz Ordaz número 187, en Cuautlancingo, la séptima con el precio de diésel más bajo del país y el primero en la zona centro.

En cuanto a los costos más baratos, el de gas LP se oferta en Sabinas Hidalgo, Nuevo León, a 7.95 pesos el litro, mientras que el de diésel fue de 18.43 pesos por litro, en Mazatlán Sinaloa.

Se reportó que el precio más bajo del combustible regular fue de 18.16 pesos el litro, también en Sinaloa, mientras que para el premium fue de 17.44 pesos, en Coahuila.

Editado por David Celestino