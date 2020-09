Desmienten toma de Catedral Metropolitana de CDMX por Ejército

Your browser does not support the video tag.

Luego de que circulara en redes que elementos del Ejército mexicano tomaron la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, el Arzobispado y el gobierno federal desmintieron la supuesta toma del centro religioso y del primer cuadro de la ciudad.

La mañana de este lunes, el arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, rechazó, a través de Twitter, la supuesta ocupación, y señaló que el rumor surgió de una “falta de comunicación” con el gobierno.

Lo anterior ya que no se le comunicó a la Arquidiócesis la intervención de las Fuerzas Armadas en el zócalo capitalino, como parte de los protocolos para la celebración de las fiestas patrias, mismos que iniciaron el pasado domingo.

Aclaro que no existe ninguna toma de la Catedral Metropolitana de parte de las autoridades federales, sin embargo sí faltó la comunicación correcta con ellas para implementar los protocolos previos a los actos de las Fiestas Patrias. — Carlos Aguiar Retes (@ArzobispoAguiar) September 14, 2020

De igual forma, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó durante la conferencia matutina de este lunes que el Ejército haya tomado el recinto, tras aseverar que el gobierno respeta todas las religiones y acusó que se trató de un rumor divulgado por sus adversarios.

Editado por David Celestino