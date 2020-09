Con digitalización, INM resuelve trámites migratorios en 1 día

Your browser does not support the video tag.

Tras haber puesto en marcha recientemente el nuevo sistema de digitalización que permite la resolución de trámites migratorios en un plazo no mayor a 24 horas, a la fecha nueve oficinas estatales del Instituto Nacional de Migración (INM), operan con esa modalidad.

Así lo informó el comisionado Francisco Garduño Yáñez, quien indicó que a la fecha, nueve entidades cuentan con el sistema que resuelve trámites migratorios en un plazo no mayor a 24 horas.

Detalló que 17 mil 616 personas extranjeras se han beneficiado en el primer mes de operación con esta nueva visión administrativa.

Este nuevo sistema arrancó a mediados de agosto con la visita de supervisión de la secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, a la oficina de representación del INM en la Ciudad de México.

El comisionado visitó la oficina de representación del INM en Morelos, donde detalló que la modernización administrativa se aplica en ocho entidades más, en las cuales se ha beneficiado a 17 mil 616 personas extranjeras de diferentes nacionalidades.

Durante su visita a la oficina morelense, Garduño Yáñez entregó a una persona originaria de la India su tarjeta migratoria.

Precisó que con la operación de esta visión administrativa se brinda servicio de calidad y un trato humanitario, además de reducir los tiempos de espera de los trámites migratorios, de 20 días hábiles a máximo 24 horas, así como combatir la corrupción y la burocracia.

Añadió que se busca atender a una población de cuatro millones de personas extranjeras, “terminar con ‘papelografía’ e iniciar la era de la digitalización”.

- Anuncio -

Lo anterior, debido a que el INM es responsable de más de 400 mil atenciones anuales con relación a 29 diferentes trámites migratorios.