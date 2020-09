Cerrarán este lunes tramos del CH por Grito; checa qué vialidades

Your browser does not support the video tag.

A partir de este lunes a las 20:00 horas, se cerrarán tramos del Centro Histórico en la avenida Reforma, Juan Palafox y calle Norte, entre otras, para limitar el acceso únicamente a consumo en restaurantes para el Grito de Independencia.

En rueda de prensa virtual, el secretario de Gobernación (Segom), René Sánchez Galindo, informó que para evitar aglomeraciones en el primer cuadro de la ciudad, debido que el evento no estará abierto al público, cerrarán los cruces de la avenida Reforma con 3 Norte y 16 de Septiembre con la 3 y 5 Poniente.

También, la avenida Juan de Palafox y Mendoza con calle 4 Norte, la 5 de Mayo con 2 Oriente; 2 Oriente con 2 Norte y la avenida 2 Sur con la 3 Oriente.

De igual forma, señaló que para el desfile presentación de tropas en la Zona Militar, del día 16, se contempla cerrar la circulación de las 06:30 a las 10:30 horas, de la avenida Juárez con 13 Sur, Reforma con 15 Sur, y la 11 Sur con 3 Poniente; asimismo, la 16 de Septiembre con 5 Oriente, 2 Oriente con 2 Norte, 2 Sur con 3 Oriente, así como Palafox y bulevar 5 de Mayo.

En el caso del 15 de septiembre, el secretario subrayó que se habilitarán como vías alternas la avenida 11 Sur, la 10, 12 y 14 Poniente, y el bulevar 5 de Mayo.

Para el día del desfile, serán los bulevares Norte, Atlixco y Cadete Vicente Suárez; Diagonal Defensores de la República, el circuito San Pablo II, la 49 Poniente, 24 Norte-Sur, así como la calzada Ignacio Zaragoza y la avenida 18 de Noviembre.

Sanción a restaurantes que rompan horario

Sánchez Galindo indicó que para los festejos patrios, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) desplega mil 800 elementos en el Centro y juntas auxiliares, para evitar la gente de pirotecnia, toda vez que hicieron un llamado a juntas auxiliares a no realizar el Grito con asistencia pública.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Protección Civil (PC), Gustavo Ariza Salvatori, resaltó que podrán haber sanciones contra aquellos restaurantes del Centro Histórico, que no cumplan con cerrar a las 01:00 horas del 16, horario que se extendió por única ocasión.

- Anuncio -

Reiteró que el acceso al será a través de tres filtros sanitarios ubicados en los portales Hidalgo, Juárez y la avenida Reforma, mientras que no se permitirá a gente deambulando oye del acceso solo será para quienes consuman en restaurantes.

En tanto, la secretaria del ayuntamiento, Liza Aceves López, detallo que la ceremonia constituirá, además del Grito, en un espectáculo de luces, fuegos artificiales y una proyección sobre la catedral.

La alcaldesa Claudia Rivera Vivanco invitó a los poblanos a festejar el 15 de septiembre desde los hogares, consumiendo local y siguiendo las medidas de sanidad por Covid-19.