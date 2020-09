AMLO y familias acuerdan rescatar cuerpos de Pasta de Conchos e indemnizar

Your browser does not support the video tag.

A más de 14 años del colapso de la mina Pasta de Conchos Coahuila, que acabó con la vida de 65 trabajadores, familiares de las víctimas y el presidente Andrés Manuel López Obrador firmaron un acuerdo para iniciar de inmediato el rescate de cuerpos, pagar indemnizaciones y levantar un memorial.

Lo anterior, este lunes en reunión celebrada entre el mandatario y los deudos en Palacio Nacional, pactaron iniciar de inmediato el rescate de los restos de los mineros, el cual quedará a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

También acordaron comenzar el proceso de reparación integral, tanto individual como colectiva, que incluye el pago de indemnizaciones, la ejecución de obras públicas y el homenaje a las víctimas mediante la construcción de un memorial.

En tanto, la Secretaría de Gobernación mediará entre las partes para que se llegue a un Acuerdo de Solución Amistosa en apego a lo establecido en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

López obrador visiatará Nueva Rosita, Coahuila, donde se encuentra la mina, el 23 de octubre, a fin de supervisar el avance en el cumplimiento de los compromisos.

A continuación, presentamos la minuta, leída tras la reunión, que contiene los ocho acuerdos: