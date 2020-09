590 trabajadores de la educación se han contagiado de Covid-19; 66 han muerto

Your browser does not support the video tag.

En lo que va de la pandemia en Puebla, 590 trabajadores de la educación se han contagiado de Covid-19, que equivale al 1.8 por ciento del total de casos en el estado; además, mil 112 personas han sido contratadas de manera temporal en el sector salud.

En rueda de prensa, el secretario de salud (SS), José Antonio Martínez García, informó que de los 590 trabajadores de la educación que se han infectado con el virus, 66 han muerto, lo que equivale al 1.6 por ciento del acumulado de decesos que se tienen.

El funcionario estatal comentó que debido a la pandemia se ha contratado de manera temporal a personal de salud tanto con recursos estatales como federales, por lo que en los mil 112 que se han sumado son médicos, enfermeras y paramédicos.

Respecto a la ocupación hospitalaria, el secretario comentó que los nosocomios que están en la zona metropolitana como son el de Traumatología y Ortopedia está al 47 por ciento; el de San Andrés Cholula al 38 por ciento y el de Huejotzingo al 42 por ciento.

Ocupación hospitalaria abajo del 50 por ciento

Martínez García indicó que de los que están en el interior, el de Teziutlán se encuentra al 45 por ciento de su capacidad; el de Tehuacán al 26 por ciento; el de Xicotepec de Juárez está al 25 por ciento y el de Zacatlán de las Manzanas al 22 por ciento.

Mientras que el de Tecamachalco y de Izúcar de Matamoros ambos están al 16 por ciento y el de Acatlán de Osorio apenas está al 13 por ciento.

Es necesario mencionar que el gobernador Miguel Barbosa Huerta en días pasados informó que, aunque los contagios se han mantenido, no se tiene pensado desconvertir los hospitales Covid, ya que eso será hasta que se tenga asegurado que ya no se necesitan.