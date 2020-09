Tras críticas, PSI quita nombramiento a youtuber aficionado a arrancones

Your browser does not support the video tag.

En menos de 24 horas, el youtuber Simon Ahued fue nombrado y dado de baja del Partido Encuentro Social (PSI) como delegado especial, tras las críticas por haberlo aceptado, pese a ser promotor de los “arrancones” ilegales en la Vía Atlixcáyotl.

El sábado, se anunció la incorporación del poblano a dicho instituto político, pero en redes sociales, comenzaron a poner en tela de juicio la decisión, pues el joven se caracteriza por manejar a exceso de velocidad autos de lujo de una de las vialidades más concurridas, sin respetar límites de velocidad y poniendo en riesgo a la ciudadanía.

Aunque Sergio Angelo Ávila, secretario estatal del PSI, defendió su nombramiento como representante de los jóvenes, fue cuestión de horas para que anunciara que, ante la molestia ciudadana, se decidió que a Simón Ahued no se le daría el cargo.

Por su parte, el joven escribió: Les haré caso a todos y me retiro de la política. Que siga igual todo como estamos yo prefiero dedicarme a vivir mi vida de youtuber sin tanto experto en el tema (haters)”.