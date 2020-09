Termina fase compensatoria escolar; siguen clases a distancia: SEP

Your browser does not support the video tag.

La Secretaría de Educación (SEP) dio a conocer que, 11 de septiembre, terminó la fase compensatoria y las inscripciones extraordinarias al ciclo escolar 2020-2021, por lo que las clases correspondientes a este comienzan formalmente el lunes 14 de septiembre en la modalidad a distancia.

Reiteró que los alumnos basarán su aprendizaje en los libros de texto gratuitos, así como en las “Guías para el fortalecimiento del modelo de educación a distancia diseñados para educación básica”.

En las tres primeras semanas de clases en la modalidad a distancia, las y los estudiantes reforzaron lo aprendido en el ciclo escolar anterior. Para este periodo nuevo, el aprendizaje continuará a través de la misma modalidad hasta que el semáforo marque el color verde, apoyado con herramientas secundarias como el internet, las plataformas y los programas de televisión; mientras que en zonas alejadas, trabajarán con las guías y los libros de texto.

El pasado 11 de septiembre concluyó el periodo extraordinario de inscripciones para estudiantes de educación básica; sin embargo, aún se esperan alumnas y alumnos que quieran ingresar a escuelas públicas, provenientes de otros estados o migrantes.

La dependencia informa a la comunidad educativa, que podrá descargar los libros de texto del ciclo escolar 2020-2021 en: https://www.gob.mx/conaliteg a partir de este lunes.