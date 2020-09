San Andrés Cholula clausura pulquería por no respetar decretos

Your browser does not support the video tag.

El ayuntamiento de San Andrés Cholula clausuró la pulquería “Pulque Para Do2” por hacer caso omiso a los decretos que prohíben apertura de bares, cantinas y discotecas, así como la venta en mesa de bebidas alcohólicas sin el consumo de alimentos después de las 9 de la noche.

El director de Protección Civil (PC) y Bomberos del municipio, Omar Pérez Torres, señaló que tras varios reportes de vecinos, elementos de la Dirección acudieron al lugar donde se percataron del incumplimiento a las medidas emitidas por el ejecutivo del estado, además el establecimiento no contaba con las medidas sanitarias y la documentación correspondiente, por lo que se procedió con la clausura la noche del viernes.

Por lo anterior, mantiene recorridos permanentes de inspección y vigilancia para asegurar que estos establecimientos cumplan las disposiciones estatales, ello para evitar más contagios por Covid-19.

Se exhorta a todos los establecimientos tramitar su distintivo de “Buenas Prácticas”, para reconocer quienes han actuado responsablemente, acatando los decretos estatales, siguiendo las medidas de higiene y sanidad instauradas, por ejemplo: contar con tapete sanitizante, gel antibacterial y brindar servicio con un aforo del 30 por ciento.

En caso de estar interesados, pueden comunicarse al (222) 4 09 07 69 y (222) 4 09 07 70 ext. 101 y 102, donde se les brindará el listado de recomendaciones a cumplir y una vez cubiertas, el distintivo se entrega sin ningún costo.