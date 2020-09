Revocarían presuntos permisos irregulares emitidos por Desarrollo Urbano

Your browser does not support the video tag.

La denuncia que se presentó ante la Fiscalía Anticorrupción podría generar que se revoquen los permisos en materia de medio ambiente y desarrollo urbano que se dieron en el ayuntamiento de Puebla, esto en caso de que hayan sido de manera irregular.

En entrevista, la secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (Smadsot), Beatriz Manrique Guevara indicó que hace unos días se interpuso la querella y ya fue ratificada para que se investigue este caso.

“Ya está en manos de la autoridad competente, será la que le toque determinar si existe un delito o alguna violación a cualquier ley, solo fue una denuncia la que se hizo, pero engloba diversos hechos, aunque no sabemos qué tiempo se vayan a llevar”, pronunció.

Ante la pregunta expresa sobre si este proceso puede derivar en cancelar los permisos que se dieron, la funcionaria estatal respondió que “es posible”, pero para ello deben esperar la información que les den, ya que, aunque saben que fueron mil trámites los que se hicieron, desconocen a quienes fueron entregados y sobre qué.

Es necesario precisar que la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco dijo en entrevista este domingo que la salida de Beatriz Martínez Carreño como secretaria de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad en el ayuntamiento fue por los actos de corrupción cometidos por funcionarios que ella eligió, y que por eso debe responder.

Sin fecha para licitación de verificentros

En otro tema, Manrique Guevara indicó que no se tiene fecha para que se lance la convocatoria para la apertura de los nuevos verificentros, esto debido a que el gobernador Miguel Barbosa Huerta está priorizando la reactivación económica debido a la pandemia del Covid-19.

La funcionaria estatal manifestó que “están esperando” que llegue un momento adecuado, ya que la verificación implica gasto para los automovilistas, y ahorita lo que se tiene que ver “es el apoyo y no las cargas”, por lo que igual se tiene detenido el pago de control vehicular.

Sin embargo, sostuvo que se mantienen en comunicación con los estados que integran la Comisión Ambiental del Megalópolis (CAME), para que los ciudadanos que quieran puedan hacer su verificación en la Ciudad de México o el Estado de México para poder transitar en estas demarcaciones.

“Se está privilegiando activar y agilizar todo aquello que le implica un beneficio a la economía de los ciudadanos, vamos a esperar el momento correcto para eso, estamos ya listos, pero debemos esperar porque la convocatoria que se hacen son públicos y marcando lo que la ley establece para que no se genera información fuera de ello”, expresó.

Es necesario precisar que en enero pasado se anunció que para poder dar el servicio a todos los automovilistas poblanos se abrirían 48 nuevos centros de compromiso ambiental, por lo que los 17 que se tenían fueron clausurados y por tal motivo se canceló la verificación.

Por otra parte, la funcionaria estatal comentó que se está trabajando en el saneamiento del Rio Atoyac, por lo que se mantiene monitoreando el río Alseseca ya que es uno de los que más contamina al otro afluente, a fin de plantear acciones para una estrategia más integral, aunque reconoció que este proceso no es de la noche a la mañana, sino que lleva hasta 20 años, además de que requiere de recursos constantes.