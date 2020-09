Renuncias no eximen de corrupción a empleados de Desarrollo: Rodríguez

Your browser does not support the video tag.

Tras las renuncias de 26 empleados de Desarrollo Urbano municipal, incluida la titular Beatriz Martínez Carreño, por corrupción, el secretario de Administración, Leobardo Rodríguez Juárez, indicó que eso no los exime de enfrentar responsabilidades penales o administrativas

En entrevista tras la ceremonia de los Niños Héroes, el titular señaló que las dimisiones fueron presentadas entre el 8 y 9 de septiembre, luego de que la entonces secretaria, Martínez Carreño, fue separada de su cargo el día 7, tras señalamientos de corrupción en la entrada de permisos que supuestamente facilitó el exdirector David Letipichia Castro.

Rodríguez Juárez precisó que haber renunciado no exime a estos trabajadores “de sus responsabilidades como funcionarios públicos”.

“La Contraloría municipal tiene toda la facultad, en caso de que haya alguna responsabilidad por parte de los compañeros que renunciaron, de seguir los procedimientos correspondientes”, comentó.

Trabajadores de base los suplirán

Ante pregunta de si estos funcionarios estaban involucrados en actos de corrupción, mencionó que “no es natural” que empleados presenten su baja “en fecha 8 o 9”, pues suelen darse los días 15, por lo que habría que “conocer sus razones”.

Aseveró que las vacantes serán ocupadas por trabajadores de base, mientras que analizan los perfiles que habrán de incorporar en los próximos días.

Solo agregó que la Dirección de Desarrollo, que ocupaba Letipichia Castro, ya fue tomada por otro titular, aunque se reservó el nombre.

Este domingo, la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, indicó que Martínez Carreño debe responder por las anomalías de sus funcionarios, ya que ella fue quien seleccionó los perfiles.