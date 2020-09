¿Quieres presumir tu talento? Entra a este concurso de cuentos

Your browser does not support the video tag.

Con el objetivo de fomentar e incentivar la creación literaria, la Secretaría de Cultura convocó a escritores poblanos y de todo el continente, al XLIX Concurso Latinoamericano de Cuento “Edmundo Valadés”; las inscripciones cierran el 9 de octubre.

Para participar en este proyecto, impulsado por la Dirección de Fomento Cultural, los creadores de las obras deberán presentar un cuento inédito de tema libre, con extensión de entre cinco y 15 cuartillas, así como los documentos especificados en la convocatoria.

El autor del cuento ganador recibirá la cantidad de 50 mil pesos, cuyo material será publicado en la página sc.puebla.com.mx, así como en las redes sociales de la dependencia: Facebook (Secretaría de Cultura Puebla) y Twitter (@CulturaGobPue).

La recepción de los trabajos inicia este día y concluirá el 9 de octubre, mismos que deberán enviarse al correo: talleresliterarios@puebla.gob.mx. Para más información y publicación de resultados, consultar las páginas oficiales de la Secretaría o comunicarse al teléfono (222) 196 64 66.