¿Qué va a defender Huepa sobre irregularidades de su gobierno?: Pérez

Your browser does not support the video tag.

La alcaldesa de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, señaló que Miguel Ángel Huepa Pérez, su antecesor en el cargo, no tiene argumentos para defender las irregularidades que ella ha exhibido de su gobierno, como presuntos sobornos y entrega ilegal de un polideportivo al gobierno estatal.

Lo anterior, luego de que trascendiera que Huepa Pérez busca demandar a la edil morenista por “difamación” y “calumnia”, ante lo cual ella sostuvo que todos los señalamientos que ha hecho están documentados y cuestionó “qué va a defender”.

En este sentido, indicó que le gustaría que el panista dijeran dónde está el acta de Cabildo por la cual se formalizó la entrega del polideportivo de Cholula, en San Bernardino Tlaxcalancingo, al gobierno del estado en 2012, lo cual calificó como un despojo a los pobladores.

Acusó al exedil de no defender los límites territoriales del municipio y permitir que la empresa Agua de Puebla opere en polígonos sanandreseños, lo cual ella busca revertir.

En este sentido, reprobó que Huepa Pérez hable de que ella estado sometida al gobierno del estado y encabeza un desgobierno, y calificó a los gobiernos de él y de Leoncio Paisano Arias de ser “tapete” del exgobernador Rafael Moreno Valle.

Asimismo recordó que un desarrollador inmobiliario acusó, con documentos notariales, que, a través de prestanombres, Huepa Pérez otorgó usos de suelo con el presunto soborno de unos predios.