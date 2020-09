Profeco asistirá de manera virtual a clientes durante el Buen Fin

Your browser does not support the video tag.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dispondrá de un millar de su personal, bajo las condiciones de la nueva normalidad, para apoyar virtualmente a consumidores durante el “Buen Fin”.

El trabajo virtual ha ido paulatinamente en crecimiento y con la pandemia declarada en marzo pasado, el uso de la tecnología amplió terreno en materia de asesoría, conciliación y atención de quejas.

Esta semana, el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, dijo que si en 2019 el ejercicio funcionó sin contingencia, este año funcionará aún mejor porque se tiene la experiencia en las condiciones de la nueva normalidad, de sana distancia, prevención y en resguardo de la salud de consumidores y proveedores.

“Esto nos dice que podemos estar apoyando aún más todavía y estar más cerca de los consumidores a través de la tecnología, de los medios virtuales”, afirmó.

En la novena edición en 2019 del Buen Fin, se recibieron más de 50 mil consultas por internet a la herramienta Buen Fin-Quién es Quién en los Precios; y se brindaron más de 35 mil asesorías mediante el teléfono del consumidor, módulos de atención y brigadas itinerantes en el país.

Este programa, en el que participan en conjunto los sectores público y privado, busca apoyar la economía familiar, incentivar la actividad del mercado interno y acrecentar el comercio formal y la actividad turística, así como garantizar el respeto y la protección a los derechos del consumidor.

Sheffield Padilla expuso que la ampliación de un fin de semana a 11 días (del 9 al 20 de noviembre), implica redoblar esfuerzos, por lo que en esas fechas personal de la Profeco apoyará de manera virtual, mediante consultas vía Internet y llamadas telefónicas de los consumidores.

En las ediciones anteriores, las principales quejas fueron incumplimiento de ofertas en sus condiciones, y no entrega en tiempo y forma del producto o servicio contratado.

La Profeco, que se encuentra preparada para recibir un aumento en el número de consultas a través de medios digitales, confía en que la participación de gran cantidad de empresas se verá reflejada también por el crecimiento del comercio electrónico, lo que es aún más favorable para la economía nacional.