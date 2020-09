Por violación e intento de feminicidio en Xicotepec, va a prisión

Your browser does not support the video tag.

La Fiscalía General del Estado (FGE) logró la aprehensión y posterior vinculación a proceso de Tirzo N., acusado de violentar sexualmente e intentar privar de la vida a una joven en el municipio de Xicotepec de Juárez.

De acuerdo con la denuncia, la mañana del 10 de agosto de 2020 la víctima se encontraba realizando ejercicio en el camino que lleva a la universidad Xicotepetl, momento en el que fue sorprendida por el imputado.

Tirzo N. amagó a la afectada con un machete, llevándola mediante la fuerza hacia la maleza donde la atacó de forma sexual, para posteriormente cortarle el cuello, ocasionándole lesiones que pusieron en peligro su vida, además de causarle afectaciones para la función del habla.

En seguimiento a la investigación iniciada por la Fiscalía, elementos de la Agencia Estatal de Investigación cumplieron la orden de aprehensión contra el imputado en el mismo municipio de los hechos.

Con el aporte de datos probatorios presentados durante audiencia el 10 de septiembre, la Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo del Juez de Control la vinculación a proceso de Tirzo N., por los delitos de violación y feminicidio en grado de tentativa.

El imputado continuará en prisión preventiva oficiosa, hasta el término de la investigación.