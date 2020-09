“Poniendo la mano sobre el corazón”, antología literaria en honor a Agustín Lara

Your browser does not support the video tag.

“El aporte artístico de Agustín Lara goza de cabal salud y seguirá infectando en el futuro”.

Abel Pérez Rojas.

El próximo 6 de noviembre se cumplen cincuenta años del fallecimiento del genio musical Agustín Lara, por tal motivo, se publicó una convocatoria para conformar la antología literaria “Poniendo la mano sobre el corazón”. Aún es posible ser parte de esta oportuna e histórica publicación.

La conformación de “Poniendo la mano sobre el corazón” es oportuna porque es una forma de nutrirse como creativos de quien ha representado una fuente innegable de inspiración e influencia para la cultura popular de Latinoamérica.

Tenemos mucho que agradecerle al maestro Lara, porque como bien lo han señalado sus biógrafos, los aportes musicales influyeron el último trecho del siglo pasado y sigue estando vigente hoy día.

El aporte artístico de Agustín Lara goza de cabal salud y seguirá infectando en el futuro. De eso estoy convencido.

En lo personal, gracias a las letras de Agustín Lara me he regocijado en el universo amoroso de un bohemio urbano que supo colocarse en el pináculo del medio artístico de su tiempo.

La mirada afinada de Agustín Lara es una biblioteca poética inagotable, la cual está tan cerca de nosotros, que sólo basta con escuchar una de sus melodías para detonar a las musas para que traigan consigo varios poemas.

Pienso en Agustín Lara y ya quiero escribir, se hace tarde para escribir sobre amor, desamor, erotismo, vida.

Así han surgido algunos de mis poemas.

Regresando a la convocatoria, te comparto que ésta es realizada por la Academia Nacional de Literatura, perteneciente a la Ilustre y Benemérita de La Patria, Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística (fundada en 1833, primera en América y cuarta en el mundo), en coordinación con la Academia Nacional de Literatura capítulo Estado de Veracruz, Casas del Poeta A.C., Casa del Poeta Agustín Lara, Sabersinfin.com, Museo Casa Lara y la Dirección de Turismo y Cultura del Municipio de Tlacotalpan, Veracruz.

A continuación te comparto los puntos medulares de la convocatoria para la conformación de la antología literaria “Poniendo la mano sobre el corazón”:

“1.-Dicha Antología, compilará los trabajos realizados en los siguientes géneros literarios: cuento corto, ensayo, crónica y poesía. Todos los géneros versarán sobre una sola temática: vida y obra del músico poeta Agustín Lara.

“2.-Los trabajos deberán ser enviados al correo: poniendolamanosobre@gmail.com exclusivamente en documento Word, letra arial 12, interlineado 1.5 y los cuatro márgenes simétricos de 2.5 cm., con una extensión no mayor de 2 cuartillas en el caso de cuento, crónica y ensayo. En el caso de poesía, máximo 10 estrofas. En archivo adjunto, enviar semblanza en no más de 30 palabras, foto tamaño infantil, blanco y negro, solo de cara, de frente. Deberán enviarse minuciosamente revisados, en lo relativo a ortografía, gramática y estilo, para evitar ser rechazados y lograr una publicación de calidad.

“3.-Al comunicársele la aceptación de su texto vía correo electrónico, deberá depositar la cantidad de $450.00 a la cuenta Scotiabank: 5579 2091 3050 8648, enviando foto de la ficha de depósito al WhatsApp 7771251345.

“4.-Los trabajos aprobados, obtendrán invitación formal de participación.

“5.-El participante autorizará que su trabajo sea publicado en dicha antología y obtendrá un ejemplar y reconocimiento de participación.

“6.-La presentación de la Antología, se realizará en el municipio de Tlacotalpan, Veracruz, el sábado 1° de noviembre del presente año.

“7.-A los participantes se les hará llegar oportunamente el programa del evento, horario e información general.

“8.-Al enviar su participación, el autor estará aceptando los términos de la presente convocatoria.

“9.-La presente convocatoria abre el 25 de junio de 2020 y cierra el 25 de septiembre de 2020.

“10.-Cualquier caso no previsto en esta convocatoria, será resuelto por el comité organizador”.

Por cierto, pueden participar personas de todas las nacionalidades.

“Poniendo la mano sobre el corazón”, sin duda, una excelente ocasión para hermanar en las letras y abrevar del manantial vivo llamado: Agustín Lara.

La invitación sigue abierta, ojalá participes.

Nos vemos en mi próxima entrega. Hasta entonces.

Abel Pérez Rojas (@abelpr5) es escritor y educador permanente. Dirige Sabersinfin.com