Pide Encinas a TSJ reconsiderar liberación de implicados en desaparición

El subsecretario de Derechos Humanos federal, Alejandro Encinas Rodríguez, llamó al TSJ de Puebla para que reconsidere la sentencia absolutoria contra los probables responsables de la desaparición del defensor de derechos humanos Sergio Rivera Hernández.

El pasado 11 de septiembre de 2020, el juez del Tribunal de Enjuiciamiento de la región judicial sur-oriente, con sede en Tehuacán, Puebla, dictó sentencia absolutoria a favor de las personas procesadas y responsables de la desaparición del defensor de derechos humanos, Rivera Hernández, recordó en un comunicado de prensa la subsecretaría de Derechos Humanos, Probación y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob).

“Externo mi preocupación por dicho fallo y hago un llamado al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado de Puebla para que en la instancia que competa, se reconsidere esta sentencia que conculca el goce del derecho de las víctimas al acceso a la justicia y trato justo, al resarcimiento de los daños, a una indemnización y a la asistencia material, médica, psicológica y social, que corresponde” sostuvo el subsecretario.

Recordó que Rivera Hernández es un defensor de los derechos de los pueblos indígenas y ambientales y miembro de la organización Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) y desapareció el 23 de agosto de 2018 mientras transitaba en su motocicleta por la carretera que va de la comunidad de Coyolapa hacia la comunidad de Tepexilotla.

El 18 de septiembre de 2018, fueron detenidos tres de las cuatro personas que participaron en la desaparición del ambientalista.

Posteriormente, el 13 de noviembre de 2019 se dio inicio al juicio por la desaparición de Rivera Hernández, el cual es de suma relevancia, ya que se trata del primer caso en México en el que se juzga a probables responsables en calidad de particulares en un caso de desaparición de un defensor de derechos humanos con base en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

El personal del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ante su requerimiento, compareció con el juez del Tribunal de Enjuiciamiento de la región judicial sur-oriente con sede en Tehuacán, Puebla, con la finalidad de dar cuenta de las actividades de defensa de derechos humanos de Sergio Rivera Hernández.