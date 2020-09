PAN no está cerrado a alianzas, pero aún no son los tiempos: Huerta

Your browser does not support the video tag.

El PAN en Puebla no cierra las puertas para concretar alianzas con otros institutos políticos de cara al proceso electoral de 2021, sin embargo, aún no son los tiempos para hablar ello, ya que a nivel local será hasta noviembre cuando empezará formalmente.

Así lo señaló, durante su transmisión de Facebook, la dirigente estatal, Genoveva Huerta Villegas, quien agregó que la única facultada para firmar algún tipo de coalición es ella, al tiempo de aseverar que ha habido pláticas con otros partidos, pero no precisó cuáles.

Lo anterior, luego de que se le cuestionó que en días pasados, el exedil panista, Eduardo Rivera Pérez, tuvo platicas con la dirigencia del PRD para que lo apoyen en su intención de volver a competir por la alcaldía de Puebla en las elecciones del año entrante.

“Él – Eduardo Rivera– lo sabe muy bien, la facultada para concretar alianzas es su servidora, pero aún no inicia el proceso, lo más importante centrarse en lograr trabajos a favor de los poblanos, además de que los partidos deben ser congruentes y hoy no son los tiempos de pensar en alianzas”, pronunció.

En otro tema, Huerta Villegas afirmó que no es investigada por la Fiscalía General del Estado (FGE) por su presunta participación en una red de corrupción operada por el exdiputado federal, Eukid Castañón Herrera, quien se encuentra preso en el penal de Tepexi de Rodríguez.

Indicó que el organismo autónomo, en respuesta al amparo que promovió en julio pasado, le informó a través del titular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones de Procedencia Ilícita, Rubén Alejandro Tello Hernández, que ella no está como imputada por dicho delito.

Finalmente, la presidenta del Partido Acción Nacional (PAN) en Puebla dijo que estará a favor de la reducción del 50 por ciento de prerrogativas a los institutos políticos, siempre y cuando se logre comprobar que el proceso se hace de forma transparente.