Liberan a 11 mujeres detenidas durante desalojo de CDH en Edomex

Your browser does not support the video tag.

Un total de 11 mujeres y tres hombres fueron liberados por la Fiscalía del Estado de México tras detenerlos durante el desalojo de las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) en Ecatepec, en el cual elementos policiales las agredieron físicamente.

Así lo dio a conocer la abogada Shayda Aide Ruiz, quien señaló que aún se está determinando la situación jurídica de las detenidas y comentó que los siete menores que estaban en la Codhem al momento del desalojo “estuvieron bien, dentro de lo que cabe”.

Por su parte, las activistas que participaron en la protesta manifestaron temor por su seguridad ante la desaparición de teléfonos celulares, credenciales de INE, credenciales escolares, tarjetas de crédito y materiales de trabajo mientras estuvieron en custodia de los policías.

Reiteraron que, pese a que la colectiva feminista Manada Periferia pretendía la toma pacífica de las instalaciones de la Codhem, fueron desalojadas en la madrugada del viernes con lujo de violencia por parte de presuntos elementos policiacos vestidos de civiles, quienes las subieron a vehículos no oficiales.

Horas después de las detenciones, trascendió que un grupo de personas volvió a entrar a la comisión para prender fuego al mobiliario.

La acción del grupo feminista buscaba repiblar y “solidaizarse” con la de las colectivas que mantienen tomadas las oficinas de la CNDH en el centro de la Ciudad de México.