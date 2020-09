Instituto Poblano de Pueblos Indígenas busca preservar su cultura

Your browser does not support the video tag.

Con la creación del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas (IPPI) ha implementado ocho objetivos, ocho estrategias y 78 líneas de acción, para mejorar sus condiciones de vida, garantizar sus derechos humanos y preservar su cultura.

Así lo dijo el secretario de Gobernación (Segob), David Méndez Márquez, al participar en el conversatorio “La nueva relación Estado- Pueblos Indígenas: creación del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas (IPPI)”.

La implementación de políticas públicas transversales que reivindiquen las deudas históricas con las siete etnias originarias, es la política ha implementar, subrayó.

Durante su participación, el funcionario subrayó que se trabaja en la erradicación de la pobreza, la marginación, la exclusión, la desigualdad y discriminación de la que son objeto, y para garantizar sus derechos, así como para impulsar su desarrollo y bienestar integral.

Para lograrlo, resaltó, se han implementado ocho objetivos, ocho estrategias y 78 líneas de acción, que están orientadas a establecer condiciones favorables para mejorar sustancialmente sus condiciones de vida, garantizar el ejercicio de todos sus derechos y la preservación de su cultura.