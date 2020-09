INE aprueba a 71 candidatos a CEN de Morena; Rojas impugnará

Your browser does not support the video tag.

Mario Delgado Carrillo, Gribrán Ramírez Reyes y Porfirio Muñoza Ledo están entre los 35 candidatos a presidir el CEN de Morena que aprobó el INE, a ellos se suman 36 a la Secretaría General; la candidatura de Alejandro Rojas Díaz Duran también fue aprobada, pero impugnará para que haya “piso parejo” en la contienda.

Por unanimidad, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) avaló reconocer las 71 candidaturas para la renovación de la dirigencia nacional Morena, recibidas entre el 5 y el 8 de septiembre.

El acuerdo aprobado estableció que, de 105 solicitudes recibidas, una fue extemporánea y 33 no cumplieron con el requisito de ser militantes del partido.

A partir de que el INE notifique a los candidatos, contarán con 12 horas para solicitar que se utilice el nombre completo o nombre corto en las encuestas, pero no apodos o sobrenombres.

Durante la sesión, celebrada el sábado, Claudia Zavala Pérez recordó que fue la Sala Superior de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) ordenó que el Consejo General del INE determinara las reglas para el cumplimiento de los requisitos.

Habrá encuesta previa para reducirlas a 6

De acuerdo con el proceso que estableció el INE, habrá una encuesta previa de reconocimiento de candidatos, encargada a empresas privadas, con el fin de reducir el número de candidatos a seis.

Para ello, la comisión determinó seleccionar a Demotecnia, Mendoza Blanco y Asociados y Parametría. De seis, grupo en el que también participará un representante de cada empresa designada.

El levantamiento de esta encuesta de reconocimiento se llevará a cabo del 16 al 22 de septiembre, mientras que la encuesta nacional abierta, del 26 de septiembre al 2 de octubre.

A continuación, la lista de las 71 candidaturas que serán consideradas para la encuesta de reconocimiento:

Rojas exigirá piso parejo ante el Tepjf

Por su parte, Alejandro Rojas Dáiz Durán, candidato a presidir el CEN, realizó este domingo una toma simbólica de la sede del INE, donde acusó que la metodología del proceso no garantiza el piso parejo, pues no establece tiempos de campaña no hay debates entre candidatos.

En este sentido, el también senador suplente adelantó que presentará ante el Tepjf un recurso para reponer la elección, la –señaló– debe incluir tres debates entre candidatos y 60 días de campañas.

“El pueblo tiene el derecho a escuchar las propuestas de todos y no solo de algunos aspirantes que han sido inflados por las televisoras, las radiofónicas y las redes sociales”, afirmó.

Asimismo, pedirá la renuncia de los candidatos a cargos públicos, pues acusó que hay algunos –previamente mencionó a Delgado Carrillo— que están haciendo uso de recursos públicos para promocionarse.