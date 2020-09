En Puebla capital, detienen a dos presunto narcomenudistas

Your browser does not support the video tag.

En diversas intervenciones, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) lograron detener en las colonias Xilotzingo y Miguel Hidalgo, de Puebla capital, a dos presuntos narcomenudistas.

En una primera acción, agentes de la Policía Estatal detuvieron a Jesús Roberto B., de 19 años, en inmediaciones de la colonia Xilotzingo, cuando presuntamente haría una venta de droga.

Tras una revisión, los uniformados encontraron, entre las pertenencias del detenido, 20 envoltorios con hierba verde seca con las características de la marihuana, 39 bolsas plásticas con una sustancia granulada con características de la droga conocida como cristal y seis piezas de papel absorbente, en apariencia LSD.

Según labores de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública, el detenido trabajaría para un hombre identificado como “El Oaxaco”, quien presuntamente vende droga en colonias del sur de la ciudad, entre ellas Granjas de San Isidro, Loma Linda, Universidades, Tres Cruces y Xilotzingo.

Por otra parte, Giovany H., alias el “Giovas”, quien presuntamente trabaja en una de las células para la venta de droga de Alejandro C., alias “El Chupón”, fue detenido por elementos de la Policía Estatal en la colonia Miguel Hidalgo, en la capital poblana, en posesión de diferentes sustancias con apariencia de drogas.

El hombre de 32 años fue ubicado a bordo de una motocicleta en la avenida 16 de Septiembre; al aplicarle una revisión, los agentes le encontraron 57 bolsas con polvo blanco con apariencia de la droga conocida como cocaína, una dosis de aparente piedra, una báscula gramera y un teléfono celular.

De acuerdo con el trabajo de inteligencia de los agentes, el detenido es parte de una célula de “El Kio” que trabaja bajo las órdenes directas de Alejandro C., alias “El Chupón”, quien está ubicado en el atlas delictivo del Gobierno del Estado como uno de los principales generadores de violencia en la ciudad de Puebla y zona metropolitana.