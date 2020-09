De 2019 a lo que va de 2020, CDH inicia 15 quejas por linchamientos

Your browser does not support the video tag.

De 2019 a lo que va de 2020, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla inició 15 quejas por linchamientos, mientras que hay 14 contra la BUAP, de las que tres se resolvieron mediante restitución.

De acuerdo con información del organismo a cargo de José Félix Cerezo Vélez, en 2019 hubo 11 quejas por linchamiento y cuatro, en lo que va de 2020.

Aunque no se precisó en qué años se levantaron las que son contra la máxima casa de estudios de Puebla, recordó que tres fueron por restitución, que, de acuerdo con el ombudsperson, es la manera más “rápida y eficaz” de dar solución a los afectados, pues no conlleva un proceso largo como en las recomendaciones.

Cabe mencionar que, a mediados de agosto, la Secretaría de Gobernación (Segob) de Puebla indicó que, en lo que iba de 2020, sumaban 109 intentos de linchamiento en el estado, cifra que rebasó 34.5 por ciento los casos de todo 2019, cuando hubo 81.

En lo que va del presente año, ya sumaron seis víctimas fatales.

En tanto, la BUAP ha sido blanco de denuncias de acoso de profesores y alumnos contra las estudiantes; aunque la universidad ha señalado que no permitirá estos actos, las afectadas contestaron que el mensaje es sólo una pantalla, pues no san seguimiento a sus casos.