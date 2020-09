Cuauhtémoc Cárdenas tendría Covid; “que se recupere”: AMLO

Your browser does not support the video tag.

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, excandidato a la Presidencia y fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), al cual renunció en 2014, tendría Covid-19, según indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien le deseó que se recupere y que salga adelante.

Durante la inauguración de la línea 3 del Tren Ligero en Jalisco, el mandatario mandó saludos a Jorge Arganis Díaz Leal, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), al luchador social César Núñez y Cárdenas Solorzano, deseándoles recuperación de la enfermedad.

“Quiero mandarle un saludo al ingeniero Arganis, nuevo secretario de Comunicaciones; un saludo también a un dirigente social que queremos mucho, que está también afectado, César Núñez, un luchador social en Guerrero; mandarle un saludo un abrazo muy fuerte y nuestro respeto al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Desearles que salgan adelante que se recuperen”, expresó

Cárdenas respaldó las tres candidaturas de López Obrador a la Presidencia. Dos de ellas, como líder del PRD. Sin embargo, desde 2018 se distanció del gobierno federal encabezado por el tabasqueño y cuestionó que Morena sea un partido de izquierda