Covid afecta más a países con mayor economía que México: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la pandemia de Covid-19 ha afectado más a países con mayor potencial económico que México, por lo que afirmó que “a nosotros nos está tratando mejor” y confió en que esto se verá reflejado en la “evaluación” tras la contingencia.

Lo anterior, este domingo durante la supervisión de los trabajos de ampliación de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, donde, pese señalar que “ son malas las comparaciones, máximo cuando se trata del dolor humano”.

Previó que “se va a hacer una evaluación y esta pandemia que azota a todo el mundo, a nosotros nos está tratando mejor”.

En este sentido resaltó que, pese a que el Covid-19 que ha matado a decenas de miles de personas en el mundo, ha afectado más a otros países con economías más potentes y mayo infraestructura económica.

“Desgraciadamente ha afectado más a otros países con más potencial económico, que se pensaría tienen más infraestructura para la atención médica, sin embargo, no han podido enfrentar con éxito esta pandemia”, expresó

De acuerdo con datos recabados por la universidad John Hopkins, los primeros tres lugares en muertes por Covid los ocupan Estados Unidos (194 mil), Brasil (132 mil) e India (79 mil). Se trata de la primera, cuarta y octava economías más grande del mundo, respectivamente.

En tanto, México ocuparía el cuarto lugar con las 70 mil 821 muertes registradas hasta este domingo por la Secretaría de Salud.