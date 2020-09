Antorcha realiza taller de pintura en Ocoyucan

Your browser does not support the video tag.

La Comisión Cultural del Movimiento Antorchista en la zona conurbada a la capital de Puebla realizó su Taller de Dibujo en Ocoyucan, con una gran participación y las medidas necesarias ante la contingencia sanitaria por el Covid-19.

David Flores Cruz, integrante de la comisión, explicó que el arte es una forma de transformación del hombre, para hacerlo más sensible a la realidad en que se rodea y enfatizó que es importante contar con iniciativas y proyectos enfocados al arte: “necesitamos gente que ocupe cargos de gobierno estatal o federal que cuente con conocimiento en el tema y que se encarguen de llevar el arte a los rincones más alejados de la población”.

La 4T –declaró– está acabando con todo lo que implique conocimiento, expresión y por si fuera poco reprime todo tipo de manifestación artística recortando el presupuesto para la misma.

Flores Cruz agregó que planean replicar este taller en todos los municipios que pertenecen a la zona conurbada de la ciudad de Puebla, con grupos pequeños, pero de manera intensiva, creando monitores que a su vez los ayuden a replicar estos talleres a más jóvenes interesados en el arte.

Finalmente, invitó a la población a acercarse a estas actividades y a persistir para lograr buenos resultados en cada rama del arte, pues la comisión realizará otros talleres enfocados a la música, la danza y el teatro.