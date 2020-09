Al igual que su novio, muere Marlene por tomar alcohol adulterado

Your browser does not support the video tag.

Marlene Éstevez, la joven de 22 años que junto con su novio Samuel, de 26 años, consumió alcohol adulterado sin saberlo, perdió la vida el viernes pasado, a una semana de ser diagnosticada con muerte cerebral.

Lo anterior fue confirmado en entrevista por el titular de la Secretaría de Salud (SS), José Antonio Martínez García, quien indicó antes del fallecimiento de la joven que ella se encontraba delicada, por lo que su pronóstico no era bueno.

Sin embargo, no fue sino hasta este domingo durante la ceremonia conmemorativa al CLXXIII Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec que anunció la mala noticia.

Se debe mencionar que el pasado domingo, Marlen, de 22 años, tuvo que ser trasladada de un hospital de San Salvador El Seco al Hospital General del Sur, luego de que durante el sábado 5 de septiembre, junto con su novio, consumieran tequila Rancho Escondido, que contenía alcohol adulterado.

Poco después, ambos presentaron malestares, como dolor abdominal y mareos, lo que preocupó a sus familiares y quienes decidieron llevarlos a un nosocomio de dicho municipio.

No obstante, Samuel, de 26 años, perdió la vida tras ser internado, mientras que el estado de salud de Marlen comenzó a deteriorarse, pues sufrió convulsiones y hasta un paro cardiaco, por lo que tuvo que ser trasladada al Hospital General del Sur, donde se infirmó que tiene muerte cerebral.