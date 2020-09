Accidente de alpinismo en Citlaltépetl deja un muerto y otro lesionado

Your browser does not support the video tag.

Un hombre de 68 años de edad muerto y otro de 32 años lesionado, ambos de Guanajuato, fue el resultado de un accidente de alpinismo al lado sur del volcán Citlaltépetl, informó Protección Civil del estado de Puebla.

La Secretaría de Gobernación (Segob), a través de la Coordinación General de Protección Civil Estatal, informó que en conjunto con la Dirección de Protección Civil y Policía Municipal de Atzitzintla, se realizó un operativo de rescate de dos personas: el sexagenario que falleció y el de 32, quien resultó lesionado y fue trasladado a un nosocomio para su atención médica.

Agregó que otras dos personas descendieron por su propio pie.

Al respecto, la coordinadora de Protección Civil estatal, Ana Lucía Hill Mayoral, subrayó que el alpinismo es una actividad que requiere medidas de seguridad para reducir el riesgo de accidentes, por lo que recomendó no hacer ascensos individuales, acompañarse de personas experimentadas, conocer el estado del tiempo, informar a equipos de seguridad a la zona a la que se dirige, y no olvidar que en las zonas aparentemente fáciles también hay peligro.