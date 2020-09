66.7% de casos de Covid en Puebla se recuperó; 106 en un día

Your browser does not support the video tag.

Al sumar 83 casos de Covid-19 en un día, Puebla llegó a un acumulado de 29 mil 129, de los que 66.7 por ciento se recuperó, 13 por ciento falleció y 3.5 por ciento es la epidemia activa, es decir quienes presentaron síntomas en los últimos 14 días.

Lo anterior, de acuerdo con datos de la Federación, cuya Secretaría de Salud (SS) indicó que, de sábado para domingo, hubo 106 personas que vencieron el virus por lo que fueron dados de alta.

En la jornada de 24 horas, se agregaron 11 muertes, para alcanzar las 3 mil 816, mientras que hubo una baja de 109 en los casos activos, al registrar este 13 de septiembre, mil 20.

El viernes pasado, Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción a la Salud, subrayó que la entidad forma parte de los 25 estados que se mantendrán en color naranja, lo que significa riesgo alto, hasta finales de mes.

Por la mañana del mismo viernes, el gobierno del estado cerró la semana con 171 contagios, sumando así el tercer día consecutivo en superar los 100 casos, con lo que llegó a un acumulado de 31 mil 204.