Gobierno reprueba daños a CDH; organismo respaldo a víctimas

Your browser does not support the video tag.

A pesar de que el gobierno estatal aseguró respetar la libertad de expresión y manifestación pacífica , reprobó los daños realizados en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos (CDH); el organismo respaldó a grupos de mujeres y víctimas de violencia, exigiendo respeten sus derechos.

A través de un comunicado de prensa, reconoció la violencia que aún se ejerce en contra de niñas y mujeres en el estado. Por tal motivo, se han venido realizando acciones para propiciar espacios de paz en el marco de la gobernabilidad democrática, enalteciendo el respeto a los derechos humanos, privilegiando en todo momento el diálogo para la construcción conjunta de la atención y solución de los problemas.

Por ello, se han implementado diversas acciones, a fin de garantizar a niñas y mujeres una vida libre de violencia, entre las que destacan: la creación de la Secretaría de Igualdad Sustantiva (SIS), de la Comisión de Atención a Víctimas de Puebla, la instalación de la Comisión de Búsqueda de Personas estatal, así como la implementación de programas específicos de atención a la violencia contra la mujer

Por otra parte, en otro comunicado de prensas, la CDH que, para preservar el edificio histórico en el que se alberga este organismo autónomo, la Subsecretaría de Infraestructura estatal lleva a cabo la limpia de la fachada.