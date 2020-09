Vinculan a proceso a presunto narcomenudista de Puebla capital

Your browser does not support the video tag.

La Fiscalía General del Estado (FGE) obtuvo la vinculación a proceso de Omar N., presunto narcomenudista que fue detenido el pasado sábado en la colonia Guadalupe Hidalgo, en posesión de supuesta droga.

La fecha antes referida, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado aseguraron al imputado en la colonia Guadalupe Hidalgo de la ciudad de Puebla, en posesión de 35 bolsas con hierba verde de características similares a la marihuana, diez envoltorios de polvo blanco conocido como cocaína y ocho dosis de al parecer cristal.

Al ser presentado ante la autoridad ministerial, la Fiscalía de Puebla integró datos probatorios en la Carpeta de Investigación, y en audiencia ante el Juez de Control llevada a cabo el 8 de septiembre de 2020, la Institución logró que se determinara vincular a proceso con prisión preventiva necesaria a Omar N.