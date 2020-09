Varias notarías usaron documentos falsos; son indagadas: Barbosa

Your browser does not support the video tag.

El gobernador Miguel Barbosa Huerta aseguró que hay denuncias en contra de varios notarios, que así como Sergio Penagos García, exfuncionario morenovallista, usaron documentos falsos para obtener notarías en Puebla.

Durante su rueda de prensa, el morenista indicó que se tiene conocimiento que las notarías entregadas durante el morenovallismo han usado documentos obtenidos de manera irregular.

“Si hay investigaciones sobre diferentes notarías expedidas, sobre haber utilizado o presentado documentos obtenidos irregularmente, todo está en curso”, puntualizó.

Barbosa Huerta recodó que muchos ya entregaron sus notarías, y expidieron decretos para quitarles permisos a las que se entregaron bajo irregularidades. Y es que se debe precisar que de 29 notarías entregadas durante el sexenio morenovallista, 27 presentaron anomalías, aunque de esas 14 entregaron sus permisos para operar al gobierno estatal, por lo que 13 aún son investigadas.

“Tenemos procedimientos administrativos de cancelación de la patente, pero tenemos también denuncias presentadas por la utilización de documentos obtenidos irregularmente”, dijo el mandatario, quien igualmente advirtió que esos casos serán judicializados pronto.

Cabe mencionar que la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer el jueves que Penagos García fue vinculado a proceso por usar documentación falsa en 2017 para obtener la notaría 9, ubicada en San Andrés Cholula.

Por otra parte, Barbosa Huerta informó que para este nuevo periodo ordinario de sesiones en el Congreso de Puebla, que comenzará el martes y con el que se da inicio al tercer año legislativo, presentará la Ley de Participación Ciudadana, que será el primer tema que propondrá.

Asimismo, meterá una iniciativa para reformar el Sistema de Justicia y la Ley del Notariado.