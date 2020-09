Se dará agua a EU por deuda; tratado que beneficia a México: Conagua

Your browser does not support the video tag.

Ante los señalamientos de que el gobierno federal dará agua a Estados Unidos y dejará sin el vital líquido a agricultores de Chihuahua, Blanca Jiménez Cisneros, directora de la Conagua, explicó que se trata de una deuda heredada por el tratado de 1944, el cual también “beneficia a México”.

Lo anterior, durante la conferencia de prensa matutina, donde expuso que el convenio firmado con la Unión Americana, por el cual han protestado productores de la región de Delicias, quienes mantienen tomada la presa de La Boquilla, “tiene 76 años de vigencia y ha funcionado para compartir el agua con dos países que comparten un río”.

“El agua es de ambos, pertenece a ambos países y había que encontrar una manera de ver cómo utilizaba cada quién el agua y cuánta, y eso es precisamente el espíritu del tratado (… ) México recibe cuatro veces más agua de la que aporta, de la que comparte y tiene flexibilidad en la entrega. Estas son dos ventajas”, expuso.

Por su parte, Estados Unidos tiene que entregar mensualmente por el río Colorado una cantidad que México establece.

La funcionaria detalló que, por el lado del río Bravo, el país entrega una cantidad de dos mil 158 millones de metros cúbicos en cinco años, y si a los cinco años no na la ha cubierto, tienen otros cinco años para pagar, pero en el segundo quinquenio ya no hay oportunidad de pedir una prórroga, por lo que este 2020 se tiene que pagar la deuda que “se recibió en este gobierno”.

¿Por qué Chihuahua debe aportar al tratado?

Al respecto, Jiménez Cisneros expuso que Chihuahua debe aportar una parte del caudal del río Conchos, que alimenta al Bravo, como establece el tratado, pero ha ido bajando del valor de 54 a 38 por ciento.

En consecuencia, otros ríos han tenido que incrementar su aportación para poder seguir cumpliendo con el compromiso.

De las tres presas que hay en Chihuahua y que está la presa La Boquilla, la presa Las Vírgenes, esas dos presas van a dar al Granero, la salida del Granero es a donde se conecta con el Bravo y ahí se contabiliza, no se contabiliza en las presas internacionales, como se ha dicho en la prensa, se contabiliza en esa estación para ese río.

Cada uno de los ríos a donde conecta con el Bravo tiene su propia estación hidrológica internacional donde miden Estados Unidos y México, y las dos mediciones tienen que concordar.

Entonces, de la presa El Granero, donde está el Distrito de Riego 090 Bajo Conchos, ya cumplimos con el 100 por ciento de lo que se tiene concesionado.

En Las Vírgenes ya también concluimos el riego, el 100 por ciento, que se fue al Distrito de Riego Delicias; y de La Boquilla restan por entregar un 10 por ciento.

Se habían entregado un 67 por ciento antes de iniciar todas las pláticas y maniobras que fue desde diciembre del año pasado; ya llevamos un 82 por ciento.

Cabe recordar que, el jueves, López Obrador señaló que el senador panista Gustavo Madero Muñoz, así como los exgobernadores priistas Fernando y Reyes Baeza estuvieron implicados en el conflicto entre agricultores y la Guardia Nacional por el control de la presa La Boquilla.